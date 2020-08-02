Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге сегодня, 2 августа, что местные власти могут только усиливать карантин, введенный правительством, однако не ослаблять.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Радио Свобода.

«Условия карантина согласно нашему законодательству устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они могут лишь усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин» , — сказал Степанов.

Отметим, что в Украине по состоянию на 2 августа подтверждено 72 168 случаев инфицирования коронавируса, умерли 1 725 человек выздоровели 39 543 человека.

Напомним, что в Украине 5-й день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID.

Напомним также, что 31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 к «красной» зоне будут отнесены Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Всего в «красной», «оранжевой» и «желтой» зонах распространения коронавируса оказались административно-территориальные единицы восьми областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

После этого в Луцком городском совете выразили несогласие с таким распределением и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения. В Тернопольском городском совете также заявили, что город будет функционировать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.