За прошедшие сутки, 1 августа, на Донбассе зафиксировано три неприцельных обстрелы со стороны боевиков.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

«В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь в результате обстрелов нет.

«Вместе с тем, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник — травмировал руку на одном из опорных пунктов. Оба военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения и им предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются» , — заявили в штабе.

За текущие сутки, по данным украинских военных, обстрелов не зафиксировано.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 02 серпня 2020 року Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 02 серпня 2020 року#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_OperationСитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони та дотримуватися режиму припинення вогню. За минулу добу зафіксовано 3 неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали.Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.Водночас, минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані. Один воїн отримав осколкові поранення зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.За поточну добу обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано.Слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Так, під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 4 гектарів.Окрім виконання своїх основних завдань за призначенням українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують і пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки, виконуючи складні будівельні роботи. Вчора представники ДСНС відремонтували 7 таких будинків.Також, особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду. Слава Україні! Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 1. August 2020

Отметим, что боевики незаконных вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» на своих ресурсах об обстрелах пока не сообщают.

Напомним также, что за прошедшие сутки боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, ответного огня не было.

Ранее мы сообщали, что Россия намерена поставлять оружие на оккупированный Донбасс.