Укрзализныця просит вернуть в поезда полицейских после случая попытки изнасилования в поезде 28-летней Анастасии Луговой.

Как сообщает портал Завтра, об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовали после нападения.

В компании извинились перед пострадавшей от нападения.

Анастасия Луговая у себя на Facebook написала, что уверена — она не первая жертва нападавшего.

«Если вчера хоть немного могла «мугыкать» и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос за что? и становиться жалко себя. Я уверена, что у нападающего я была не первой жертвой» , — написала она.

Доброе утро! Сегодня я уже такая. Не могу привыкнуть к девушке в зеркале((( Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера… Gepostet von Anastaisha Lygova am Sonntag, 2. August 2020

Напомним, что в поезде Мариуполь — Киев ночью 31 июля произошло нападение на Анастасию Луговую.

Женщина ехала в купе вместе с 6-летним сыном. Среди ночи к ним ворвался мужчина в трусах и пытался её изнасиловать.

После инцидента проводники предлагали Луговой деньги, из-за того, что взяли нападавшего в вагон «зайцем». Также, просили не вызвать полицию, потому что боялись потерять работу.