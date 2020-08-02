Арестованный за избиение и попытку изнасилования Анастасии Луговой Виталий Рудзько после совершения преступления пытался «замять» то, что произошло, с помощью денег.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает 5 канал.

По словам мужа пострадавшей, деньги Луговой предлагали также проводники, которые приняли Рудзька в вагон «зайцем».

Работники железной дороги просили не вызвать полицию, потому что боялись потерять работу.

Пострадавшая отказалась принять деньги от нападающего и проводников, рассказал ее муж.

Со своей стороны Луговая рассказала, что ее нападающий получил эрекцию, когда ее бил.

«Он получил эрекцию, когда бил меня. Именно во время нанесения ударов он «кайфонул», — рассказала жертва Рудзька Анастасия Луговая.

Напомним, что нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый Рудзько ворвался к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзька, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернется.

Как рассказала Луговая, ей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда.

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