Погода в Украине 2 августа будет умеренно теплой, но с осадками в некоторых областях.
О погоде на текущий день сообщает портал Завтра.
В частности, на западе страны синоптики прогнозируют +23-25 днем, а ночью столбики термометров опустятся до +12.
В центральных и северных регионах днем ожидается до +25, а ночью 11-13. Дождливо в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах + 23-25. Осадки прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
На юге страны температура воздуха днем составит +26, а ночью — 13-16 выше нуля.
В столице Украины 2 августа будет облачно, столбики термометров днем покажут + 21-23, а ночью — 12-14 выше нуля.
В общем, погода в августе в первой половине месяца будет жаркой. Температура будет колебаться в пределах + 28-34 без существенных осадков.
Похолодание синоптики обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.
Напомним, что украинские курорты атакует шторм.
Ранее мы сообщали, что синоптик назвал дату, когда вернется жара.