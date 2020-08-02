Погода в Украине 2 августа будет умеренно теплой, но с осадками в некоторых областях.

О погоде на текущий день сообщает портал Завтра.

В частности, на западе страны синоптики прогнозируют +23-25 днем, а ночью столбики термометров опустятся до +12.

В центральных и северных регионах днем ожидается до +25, а ночью 11-13. Дождливо в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах + 23-25. Осадки прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

На юге страны температура воздуха днем составит +26, а ночью — 13-16 выше нуля.

В столице Украины 2 августа будет облачно, столбики термометров днем покажут + 21-23, а ночью — 12-14 выше нуля.

В общем, погода в августе в первой половине месяца будет жаркой. Температура будет колебаться в пределах + 28-34 без существенных осадков.

Похолодание синоптики обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.

Напомним, что украинские курорты атакует шторм.

Ранее мы сообщали, что синоптик назвал дату, когда вернется жара.