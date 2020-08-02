Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в попытке скрыть отправку в Беларусь 200 боевиков российской частной военной компании «Вагнера».

Об этом Лукашенко сказал, когда заслушал в субботу доклад председателя КГБ и руководителя Следственного комитета Беларуси.

Как передает портал Завтра, эту информацию сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы по ним принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда послал … Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И к тому же, когда я говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас скрыть «хвост» в России и сказать, что вот почти они с нами согласовали приезд этой группы, это полная чушь» , — сказал Лукашенко.

Он заявил, что ситуация вызывает «серьезные подозрения» о том, «какие цели себе группа планировала».

Александр Лукашенко заявил, что «замолчали старшие братья».

«Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось при проверке. Ясно, что у этой группы были другие цели» , — добавил он.

Напомним, что 29 июля белорусские государственные СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера». По сообщениям, они прибыли в Беларусь в ночь с 24 на 25 июля «для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании».

Следственный комитет Беларуси подозревает задержанных в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее назвал все это «чрезвычайным происшествием» и обвинил Россию в «грязных намерениях».

Напомним, что задержанным в Беларуси 33 боевикам ПВК Вагнера избрали меру пресечения в виде содержания под арестом.

Отмечается, что со своей стороны Украина будет просить Беларусь об экстрадиции наемников.