Задержанным в Беларуси 33 боевикам ПВК Вагнера избрали меру пресечения в виде содержания под арестом.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела, возбуждено 29 июля при ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК Беларуси — подготовка к массовым беспорядкам.

Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, задержанные ранее.

Руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов сообщил, что боевики путаются в показаниях. В частности, из 33 допрошенных 11 сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, 15 — в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию.

Еще один задержанный вообще не знал, куда летит, а трое говорить отказались.

Известно, что у русских были билеты в Стамбул на 25 июля. Однако следствие уверено, что лететь туда они не собирались. Их купили, чтобы использовать как алиби.

Напомним, что 29 июля в Беларуси задержали 33 наемника ЧВК Вагнера, которые являются россиянами. В Следственном комитете сообщили, что они готовили массовые беспорядки накануне выборов в стране, которые состоятся 9 августа.

По некоторым данным, задержанные боевики воевали на Донбассе на стороне русских наемников против украинской стороны. Беларусь просит Украину проверить причастность ЧВК Вагнера к преступлениям на Востоке Украины и уже передала список задержанных боевиков.

Отмечается, что со своей стороны Украина будет просить Беларусь об экстрадиции наемников.

Напомним, что Лукашенко прокомментировал задержание членов ЧВК «Вагнер» в Беларуси.