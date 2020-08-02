В США полиция штата Флорида задержала 17-летнего Грэма Кларка по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в Твиттере. Обвинения выдвинуты по 30 пунктам.

Отмечается, что судить его будут как совершеннолетнего.

Как передает портал Завтра, об этом пишет The New York Times.

По данным следователей, у Кларка было двое сообщников: один в США, другой — в Великобритании.

В середине июля стало известно о том, что хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джеффа Безоса и экс-президента США Барака Обамы.

В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но затем опубликованы повторно.

Отметим, что мошенникам удалось получить сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов.

Напомним, что из-за Трампа Microsoft не купит TikTok.

Напомним также, что Трамп хочет перенести выборы президента США.

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