В Украине по состоянию на 2 августа подтверждено 72 168 случаев инфицирования коронавируса, умерли 1725 человек выздоровели 39 543 человека.

Как передает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Накануне, 1 августа, обнаружили 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, выздоровели 235.

Соответственно, уже пятые сутки сообщают о более чем 1000 новых инфицированных.

В мире по состоянию на 2 августа коронавирусом было инфицировано более 17,8 миллиона человек. Умерли от COVID-19 больее, чем 685 000 человек. Выздоровели — 10,5 миллионов.

Напомним, что с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина, который правительство ранее продлил до 31 августа.

31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 к «красной» зоне будут отнесены Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Всего в «красной», «оранжевой» и «желтой» зонах распространения коронавируса оказались административно-территориальные единицы восьми областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

После этого в Луцком городском совете выразили несогласие с таким распределением и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения. В Тернопольском городском совете также заявили, что город будет функционировать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.