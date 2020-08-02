Согласно указу президента, День Воздушных сил ВСУ отмечают в первое воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 2 августа.

В 2007 году президент Украины Виктор Ющенко издал указ, в котором определил дату для Дня воздушных сил ВСУ — как первое воскресенье августа.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает 24 канал.

Ранее в Украине отмечали День Войск противовоздушной обороны в первую неделю июля. Именно такие даты установил в 1997 году еще президент Леонид Кучма.

Воздушные силы ВСУ официально существуют с 2004 года. Образовался этот вид войска путем объединения ВВС и Войск противовоздушной обороны.

Состав ВС ВСУ:

авиация:

бомбардировочная;

истребительная;

штурмовая;

разведывательная;

транспортная.

войска:

зенитные ракетные;

радиотехнические;

спецвойска: войска связи, инженерные войска, части радиоэлектронной борьбы.

Также в структуру Воздушных сил входят учебные заведения и части материально-технического и медицинского обеспечения.

Отметим, что впервые Украинский воздушный флот был создан еще во времена УНР в 1917 году. Первым командующим был полковник-авиатор Виктор Павленко. По состоянию на 1918 Воздушный флот УНР насчитывал 188 воздушных судов.

Национальные Военно-воздушные силы восстановили в 1992 году — уже после того, как Украина обрела независимость.

Отметим, что ко Дню Воздушных сил ВСУ в 2020 году Нацбанк вводит в обращение памятную монету «Воздушные силы ВСУ». Номинал монеты — 10 гривен.

На аверсе монеты малый государственный герб Украины, надпись «Украина», год чеканки монеты, в центре — изображение эмблемы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в которой — логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты: на фоне зеркального абриса самолета — боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины и надпись «Воздушные силы Вооруженных сил Украины».