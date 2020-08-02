В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 23 новых случая инфицирования коронавирусом.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Медицинскую службу ВСУ.

Отметим, что 18 человек лечатся дома, пятеро госпитализированы.

Всего по состоянию на утро 2 августа во ВСУ коронавирусом COVID-19 болеет 219 человек, выписаны 625, умерли пятеро. 560 человек находятся на самоизоляции.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 2 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну… Gepostet von Командування Медичних сил Збройних Сил України am Sonntag, 2. August 2020

Напомним, что в Украине по состоянию на 2 августа подтверждено 72168 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 1725 человек выздоровели 39543 человека.

Ранее мы сообщали, что летальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%.

Также, в Киеве за сутки зафиксировано 110 новых случаев коронавируса.

Напомним, что в Украине 5-й день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID.