За неделю с момента начала действия режима «полного и всеобъемлющего режима прекращения огня» никто из военных Объединенных сил не пострадал от обстрелов гибридных российских сил.

Как передает портал Завтра, данную информацию утверждает штаб ООС вечером 2 августа.

«В течение уходящей недели, было зафиксировано 14 редких не прицельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они носили провокационный характер и имели единую цель — открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы» , — сообщают в штабе.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 липня 2020 року Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 липня 2020 року#ООС #операціяОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #ранковезведенняВід початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.За минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців.Крім українських армійців в районі проведення операції належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, 76 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі понад 5 гектарів.За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості.А на контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу більше двадцяти громадянам України. Вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 33 пожежі. Ніхто з мирних мешканців не постраждав.Слава Україні! Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 29. Juli 2020

Провокации фиксировали в районах населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. По данным штаба, боевики использовали преимущественно стрелковое оружие, в отдельных случаях — гранатометы.

«Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские воины в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было» , — говорится в сводке.

Отметим, что с начала суток 2 августа штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков и потерь среди украинских военнослужащих.

За прошедшие сутки, 1 августа, на Донбассе зафиксировано три не прицельных обстрела со стороны боевиков, также двое военных получили травмы.

Ранее мы сообщали, что Россия намерена поставлять оружие на оккупированный Донбасс.