Боевики 3 августа нарушили режим перемирия, совершив провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Пивденное.

Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет.

«Обо всех случаях нарушений требований соблюдения всеобъемлющего режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, представители украинской стороны СЦКК сообщают команде наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию», — говорится в сообщении ведомства.