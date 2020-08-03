Курс доллара в ближайшее время ожидается в диапазоне 27,65−27,85 гривен.

Своим мнением в комментарии Фактам поделился руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперт считает, что рынок переваривает закрытие июля и поступающие оперативные экономические данные.

«В частности, НБУ сообщил, что платежный баланс в июне сведен с профицитом на уровне 773 млн долларов благодаря траншу МВФ и слабому импорту в условиях карантина. В то же время остаток средств на едином казначейском счете в июле снизился на треть (31,7%) — с 75,701 млрд гривен до 51,693 млрд гривен — по состоянию на 1 августа. Также стало известно, что прибыль украинских банков за I полугодие 2020 года сократилась на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. В январе — июне 2020 года платежеспособные банки получили 859 тыс. долларов чистой прибыли. По состоянию на 1 июля из 75 банков только 59 были прибыльными, остальные же 16 несли убытки.

В понедельник рынок будет искать идеи для движения из поступающих данных, а также ожидать размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник. На этой неделе правительство должно выплатить более 16 млрд гривен и 140 млн долларов по ОВГЗ. Есть опасения, что ликвидность, которая поступит на рынок, надавит на курс. Однако в начале недели участники рынка не будут спешить.

Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит колебаться в диапазоне 27,65−27,85 грн за доллар», — считает Андрей Шевчишин.

Каким будет курс доллара в августе

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб считает, что доллар в августе будет торговаться в диапазоне 27,1−28,2 грн, а евро — в диапазоне 31,9−33,2:

«В июле гривна снизилась как к доллару, так и к евро, причем ко второй валюте заметно сильнее. Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 26,69 грн до 27,69 грн (+3,74%). Официальный курс европейской валюты подскочил за это время с 29,95 грн до 32,55 грн (+8,67%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.

Более быстрый рост евро был связан с заметным ростом евро к доллару на мировом валютном рынке. За месяц валютная пара евро-доллар выросла с 1,122 до 1,175 (+4,75%). При этом в конце июля пара достигала отметки 1,19 — это максимум с мая 2018 года».

Эксперт говорит, что июльское падение гривны связано с перестановками в НБУ:

«После смены руководства НБУ возникли опасения резкого смягчения монетарной политики, искусственного ослабления гривны до комфортного для Минфина курса 30 грн за доллар, и утраты Нацбанком своей независимости. В результате в 20-х числах июля курс доллара на межбанке вплотную подобрался к отметке 27,9 грн, а продажа на наличном рынке превысила 28 грн.

Однако потом последовал ряд заявлений о том, что НБУ нацелен выполнять текущую программу с МВФ, настроен на сохранение своей независимости и сбережет режим таргетирования инфляции и рыночное курсообразование. В подтверждение своих намерений на заседании 24 июля НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых и заявил, что не планирует ее снижать в ближайшие два года. В ответ на это гривня к концу месяца немного восстановилась с локальных минимумов.

Если новая команда НБУ будет и дальше подтверждать делами декларируемую приверженность взвешенной денежной политике, то август для гривни пройдет без потрясений. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,1−28,2 грн, евро — в диапазоне 31,9−33,2. Впрочем, курс евро менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро-доллар на мировом рынке».

Напомним, согласно проекту постановления «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы», курс доллара в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар.