Сухроб Каримов, который 3 августа, захватил бизнес-центр в Киеве, накануне своего задержания успел переговорить с журналистами.

Как передает Zavtra, к Каримову в здание зашли журналисты телеканалов «ZIK», «НАШ» и «112».

В разговоре с ними мужчина заявил, что необходимо посадить всех политиков. Очевидцы отмечают, что Каримов вел себе спокойно, курил и пил кофе.

При этом он назвал себя «святым духом», заявив, что его многое не устраивает в жизни, например, олигархи, которые правят странами. Досталось также и украинскому президенту Владимиру Зеленскому: «Недавно у вас были выборы президента — вы выбрали шута. Это девочка, это «Машка». Зеленский — это «Машка», актер, шут. Он взял на себя обязательство управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему, что поменялось?».

«Этот человек попросил себя называть святым духом… Он говорил, что всеми президентами всех стран правят олигархи. Пожаловался, что СМИ страдают и журналистов убивают», — поделился журналист ZiK Андрей Лащ.

Между тем замглавы МВД Антон Геращенко уже сообщил, что взрывчатки у киевского террориста не было.

А заложница (начальница отделения банка «Универсал» Наталья Чучупак) опровергла информацию о том, что Каримов требовал 40 тысяч гривен.

«По информации с родины террориста — Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом «Олигофрения». Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался», — добавил Геращенко.

Одновременно с этим в сети появилось видео момента задержания террориста Каримова. Украинцы недоумевают, судя по кадрам, произошла «подмена» заложников.

На первом фото Геращенко была совершенно другая женщина.

До захвата Каримов на своей странице в Facebook призывал «убить всех».

Справка:

3 августа мужчина захватил в заложники сотрудницу банка. На место чрезвычайного происшествия прибыли Национальная гвардия и «скорая помощь». Сам террорист требовал присутствия одного из телеканалов для онлайн видеообращения со своими требованиями.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял: «По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана – Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям – это психически неуравновешенный человек».