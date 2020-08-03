Фотограф из Полтавской области обвиняется в изнасиловании 9-летней девочки из Сумской области.

Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает Zavtra.

По информации правоохранителей, 1 августа к участковому обратилась жительница Сумской области, которая заявила, что над ее маленькой дочерью надругался взрослый мужчина.

Ребенок познакомился с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, в итоге договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям. В пятницу, 31 июля, он приехал за девочкой на собственном авто и пообещал отвезти в Макдональдс.

На самом деле мужчина повез ребенка к себе на съемную квартиру, где «совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование».

Затем мужчина продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую он уже просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей. 2 августа извращенца задержали.

«Мужчина проживает в Полтавской области, ему 31 год и он известный фотограф. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям», — сообщают в прокуратуре.

Задержанному 3 августа уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанного с проникновением в тело другого лица) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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