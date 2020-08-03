Генеральный директор компании SpaceX, которая накануне вернула американских космонавтов на Землю после полета к МКС на корабле Crew Dragon, Илон Маск заявил, что пирамиды в Египте построили пришельцы.

Соответствующее заявление Маск сделал у себя в Twitter:

«Пришельцы точно построили пирамиды». У этого сообщения 84 тысячи раз репостов.

В ответ на это заявление министр туризма Египта Рания аль-Машат также в Twitter отметила, что с увлечением следит за работой Маска, но все же приглашает его для изучения записей о строительстве пирамид:

«Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также увидеть могилы самих строителей. Мы ждем вас».

А вот египетский археолог Захи Хавасс был не столь сдержан в своем ответе. Egypt Today цитирует ученого, который назвал утверждение Маска «полной галлюцинацией».

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