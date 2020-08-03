Пенсионеры, которые проживают на оккупированных территориях, месяцами не могут получить свои выплаты. Причина: карантин, введенный из-за пандемии COVID-19 — пересечь блокпосты сейчас почти невозможно.

Об этом со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch пишет Обозреватель.

«Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию еще хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить даже базовые продукты питания», – заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Организация заявляет, что введенные из-за COVID-19 ограничения привели к тому, что уже 4 месяца пенсионерам приходится резко сокращать потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.

«Стоит отметить, что в СМИ неоднократно мелькали доказательства того, что HRW занимает пророссийскую позицию. Примером, в 2016 году организация призвала Украину снять санкции с российских пропагандистов. В сообщении, опубликованном на официальном сайте HRW, указано, что киевским властям следует «немедленно снять ограничения» с фигурантов списка из 17 фамилий, в отношении которых пятый президент Украины Петр Порошенко ввел персональные санкции. По мнению правозащитников, международное сообщество обязано обратить внимание на введенные Киевом санкции, а при необходимости, оказать давление на власти Украины», — говорится в статье издания.

Автор материала также вспоминает скандал 2018 года, когда США даже грозились разорвать сотрудничество с организацией. Недовольство Вашингтона вызвал тот факт, что HRW не только не поддержала инициативу по реформированию деятельности Совета ООН по правам человека, но и не подготовила поправок.

«Такую позицию организации подтверждает и их свежее заявление о том, что пенсионеры в ОРДЛО страдают из-за карантина. При этом никоим образом не упоминается Россия, которая срывает все Минские договоренности», — говорится в статье.

Экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уверен, что в ситуации с пенсиями виноват не COVID-19, а Россия, которая 7 год оккупирует часть территории Украины:

«Я думаю, что Human Rights Watch должна давать более подробное и более корректное описание ситуации. Пенсионеры в ОРДЛО не могут получить вовремя выплаты не из-за проблем с получением пенсии у украинской власти. Пенсионеры не могут получить свои пенсии именно из-за агрессии российской власти».

При этом он подтвердил, Донбасс находится на грани гуманитарной и социальной катастрофы.

Издание напоминает, что в 2018 году ВР приняла закон о «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ предусматривает, что ответственность за материальный или моральный ущерб, нанесенный Украине в результате агрессии Российской Федерации, возлагается на Россию в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. В том же году заместитель министра социальной политики Украины Николай Шабмир (на тот момент) заявлял, что позиция была согласована с международными организациями — государство-оккупант должно обеспечивать пенсиями жителей оккупированных территорий.

Единственный способ для граждан с неподконтрольных территорий получать пенсию на подконтрольной правительству территории – зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо и получить пенсию по справке переселенца. При этом граждане должны проходить проверки в Пенсионном фонде каждые полгода, а в управлениях соцзащиты – чаще.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что HRW прежде, чем делать такие заявления, должна почитать Минские соглашения, где прописан порядок выплат пенсий украинцам, проживающим на оккупированной территории. Есть ряд условий, которые должны выполнить террористы «ДНР» и «ЛНР», чтобы Украина могла обеспечить пенсиями своих граждан в ОРДЛО.

«Даже первый пункт Минских соглашений не выполняется. Украина выплачивает пенсии на своей территории – которую она контролирует. Через органы Пенсионного фонда, которые являются частью органов государственной власти. Поэтому те, кто хотят получать пенсии, приезжают на подконтрольную территорию и там их получают. Им создают проблемы – этот вопрос к боевикам», – объяснил Рева.

Издание в свою очередь подчеркивает, что в заявлении HRW не говорится о том, что террористы ОРДЛО мешают пенсионерам пересекать границу и забирать пенсии.

Оккупанты не пропускают пенсионеров на подконтрольную Украине территорию за пенсиями, а в ОРДЛО нет органов Пенсионного фонда, чтобы платить помощь там. Позиция Украины – деньги боевикам на оккупированную территорию возить никто не будет.

Рева предложил HRW обратиться к оккупантам, поскольку Украина приняла закон о деоккупации Донбасса: «У нас есть закон, который предусматривает деоккупацию. Обратиться к Кремлю, и спросить: до каких пор вы будете нарушать права тех граждан, которые живут на оккупированных территориях? До каких пор вы будете мешать им получать пенсии? А не говорить украинской власти: почему вы не платите? Потому что мы не контролируем эту территорию. И не надо все ставить с ног на голову».

Напомним, в 2019 году советник секретаря СНБО Сергей Сивохо (на тот момент) выступил за восстановление выплат украинских пенсий жителям ОРДЛО. Тогда он заявлял, что более 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию.

После этого, в ноябре, в ВР зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса.

Документ предлагал:

предоставить людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;

в случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

отменить обязательность регистрации пенсионеров как ВПЛ для получения пенсий;

выплачивать задолженность пенсии без срока давности (сейчас действует лимит – 3 года).

Однако Рада провалила голосование за законопроект и отправила документ на доработку.

Затем началась пандемия COVID-19 — в мае блокпосты были полностью закрыты на карантин. С этого момента ситуация ухудшилась, выплаты на местах стали невозможными из-за отсутствия бумажных пенсионных дел, официальных представительств Пенсионного фонда и других проблем.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.