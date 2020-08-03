Языковой вопрос вынесут на референдум, если соберут 3 миллиона подписей.

Такое заявление в интервью изданию «Фокус» сделал первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Стефанчуку, в частности, задали вопрос, возможно ли при помощи референдума изменить закон о языках:

«Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей».

Конституционный суд Украины, как известно, 7 июля, начал рассматривать конституционность скандального «языкового» закона.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал ВР не поддерживать законопроект народного депутата из «Слуги народа» Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе.