В России звучат политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Как сообщалось ранее, группа сенаторов США из числа республиканцев и демократов внесла законопроект, который предусматривает увеличение военной помощи Украине на сумму до 300 млн долларов, в том числе на предоставление летального оружия.

В Министерстве обороны Украины считают угрозы России поставлять оружие на оккупированный Донбасс свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки террористов.

В оборонном ведомстве отмечают, что Россия уже 7 год подряд ведет войну против Украины, и за это время на оккупированном Донбассе накопилось:

танков — 480 единиц;

боевых бронированных машин — более 900 единиц;

пушек и гаубиц — около 450 единиц;

минометов — около 300 единиц;

реактивных систем залпового огня — около 210;

средств противовоздушной обороны — около 700;

противотанковых средств — около 450.

«Всю это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства», — говорится в сообщении ведомства.

Также подчеркивается, что это оружие и боевая техника используется не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.

«Если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», — отметили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, восемь бойцов ВСУ погибли в июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил.