В России звучат политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Как сообщалось ранее, группа сенаторов США из числа республиканцев и демократов внесла законопроект, который предусматривает увеличение военной помощи Украине на сумму до 300 млн долларов, в том числе на предоставление летального оружия.
В Министерстве обороны Украины считают угрозы России поставлять оружие на оккупированный Донбасс свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки террористов.
В оборонном ведомстве отмечают, что Россия уже 7 год подряд ведет войну против Украины, и за это время на оккупированном Донбассе накопилось:
- танков — 480 единиц;
- боевых бронированных машин — более 900 единиц;
- пушек и гаубиц — около 450 единиц;
- минометов — около 300 единиц;
- реактивных систем залпового огня — около 210;
- средств противовоздушной обороны — около 700;
- противотанковых средств — около 450.
«Всю это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства», — говорится в сообщении ведомства.
Также подчеркивается, что это оружие и боевая техника используется не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.
«Если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», — отметили в Минобороны.
Как сообщалось ранее, восемь бойцов ВСУ погибли в июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил.