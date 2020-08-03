Кабинет министров Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

Как передает Zavtra, об этом у себя в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Кабмин утвердил проект постановления «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц». Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС», – написал Мокан.

Напомним, на пенсию в 60 лет в 2020 году смогут уйти те, кто имеет от 27 лет стажа, в 63 года – от 17 до 27 лет стажа. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно будет иметь 16 лет стажа. При этом в 2021 минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, обещают повысить до 2 500 гривен, в 2022 – 2680 гривен, а в 2023 – 2870 гривен.