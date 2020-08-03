Ученые подсчитали риск подхватить коронавирус в поезде. Исследование провели ученые из Университета Саутгемптона.

Его результаты опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases, пишет Корреспондент.

Для изучения был взят период с 19 декабря 2019 по 6 марта 2020 года. В базу данных включены 2334 пациента и 72 093 тех, кто был с ними в близком контакте в вагонах (на расстоянии максимум трех рядов кресел). Время совместного путешествия было от десятков минут до 8 часов.

Исследование показало, что в поезде с сидячими местами в пределах трех рядов (по ширине) и пяти (по длине) риск заразиться от больного COVID-19 колеблется от нуля до 10%.

Наивысший риск — 3,5% — был у тех, кто сидел рядом с больным. Шанс поймать вирус у тех, кто сидел в том же ряду, но не рядом, был на уровне 1,5%.

При этом с каждым часом путешествия недалеко от больного вероятность заразиться повышалась на 0,15%, а если пассажир сидел рядом с пациентом, — на 1,3%. При этом для тех, кто сел на место больного, который вышел, риск заразиться был невысоким — всего 0,075%.

Ученые рекомендуют в одном ряду скоростных поездов (с закрытыми окнами) оставлять между пассажирами по меньшей мере два пустых места и, по возможности, сократить общее время поездки до трех часов.

Как сообщалось ранее, коронавирусную инфекцию (COVID-19), которую вызывает вирус SARS-CoV-2, легче всего подхватить, посетив место скопления большого количества людей без маски. Министерство здравоохранения Израиля изучало поведение людей в общественных местах и сопоставило с данными о способах, а также путях передачи SARS-CoV-2. Затем занятия распределили по уровню опасности. Специалисты говорят, что поход в супермаркет или к врачу менее опасен, чем прогулка на детскую площадку.

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