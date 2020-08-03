Укрзализныця отменила остановки поездов дальнего следования в Луцке, а также Тернополе.
Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Причина: в этих городах с 3 августа действуют жесткие карантинные ограничения из-за того, что регионы оказались в «красной» зоне по ситуации с COVID-19. Украинцам обещают вернуть деньги за уже приобретенные билеты.
Ограничения действуют для следующих поездов:
№ 41/42 Днепр-Трускавец,
№ 98/97 Ковель-Киев
№ 88/87 Ковель-Новоалексеевка
№ 12/11 Одесса-Львов
№ 81/82 Киев-Ужгород
№ 49/50 Киев-Трускавец
№ 136/135 Черновцы-Одесса
№ 108/107 Одесса-Ужгород
№ 110/109 Львов-Херсон
№ 86/85 Львов-Новоалексеевка
№ 715/716 Киев-Львов
При этом, в самом Луцке отказались ужесточать карантин. Чиновники Луцкого городского совета пообещали юридическую защиту представителям бизнеса, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина.
Более того, исполнительным органам городского совета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям приказали обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования и общественного транспорта.
Напомним, вспышка COVID-19 зафиксирована в одесской мэрии — диагноз коронавирусная инфекция подтвердили сразу у двух заместителей мэра Геннадия Труханова.