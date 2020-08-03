Карантин в Украине продлили до 31 августа, поделив страну на 4 эпидемиологические зоны, однако Луцк отказывается находится в «красной зоне».

Как сообщает Zavtra, Луцкий городской совет на внеочередном заседании проголосовал против включения города в «красную» карантинную зону. Решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям там считают «противоречащим Конституции Украины и Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

В сообщении пресс-службы горсовета, чиновники пообещали юридическую защиту представителям бизнеса, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина.

Более того, исполнительным органам городского совета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям приказали обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования и общественного транспорта.

Отмемтим, за последние сутки в Украине зафиксированы 990 новых случаев COVID-19, в Волынской области — 61 (всего в регионе заболели уже 3 949).

Несмотря на решение городского совета, Укрзализныця отменяет остановки поездов дальнего следования в Луцке, а также Тернополе. Причина: в этих городах с 3 августа действуют жесткие карантинные ограничения из-за того, что города оказались в «красной» зоне по ситуации с COVID-19. Украинцам обещают вернуть деньги за уже приобретенные билеты.

Ограничения действуют для следующих поездов:

№ 41/42 Днепр-Трускавец,

№ 98/97 Ковель-Киев

№ 88/87 Ковель-Новоалексеевка

№ 12/11 Одесса-Львов

№ 81/82 Киев-Ужгород

№ 49/50 Киев-Трускавец

№ 136/135 Черновцы-Одесса

№ 108/107 Одесса-Ужгород

№ 110/109 Львов-Херсон

№ 86/85 Львов-Новоалексеевка

№ 715/716 Киев-Львов

Напомним, вспышка COVID-19 зафиксирована в одесской мэрии — диагноз коронавирусная инфекция подтвердили сразу у двух заместителей мэра Геннадия Труханова.