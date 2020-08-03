Вспышка COVID-19 зафиксирована в одесской мэрии — диагноз коронавирусная инфекция подтвердили сразу у двух заместителей мэра Геннадия Труханова.

Как передает Zavtra, подробности сообщает пресс-служба мэрии.

Первым диагноз COVID-19 получил и.о. вице-мэра Одессы Дмитрий Жеман. Сейчас он лечится дома.

На самоизоляцию ушли также его контактные лица — двое замов Павел Вугельман и Светлана Бедрега. Далее положительный тест на COVID-19 получил и Вугельман.

«Диагноз COVID-19 подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана. Об этом «Думской» сообщил источник в мэрии», — говорится в сообщении издания.

Светлана Бедрега получила негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Ранее инфекционист Евгения Менжулина заявляла, что симптомы коронавируса в Украине с началом летом стали менее тяжелыми по сравнению с весной. При этом медик отмечает, несмотря на «облегчение» симптомов, риски заражения остались на прежнем уровне.

А Иван Сорока, президент Украинской медицинского клуба, заявил, что сильная вспышка коронавирусной инфекции в Украине произойдет осенью.