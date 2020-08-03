В течение 7 дней с момента начала действия режима прекращения огня никто из военных Объединенных сил не пострадал на Донбассе от обстрелов.

О днях без боевых потерь сообщает Совет национальной безопасности и обороны, передает Zavtra.

В ведомстве также уточнили, что одиночные случаи нарушения перемирия носят не системный характер:

«В отличие от предыдущих «рождественского», «хлебного», «школьного» и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь».

При этом по данным программно-аппаратного комплекса СОТА, с помощью которого проводится комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере нацбезопасности, до перемирия ежедневные обстрелы достигали 16-18 раз, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения.

Ранее оперативное командование «Восток» ВСУ сообщало о том, что в июле на Донбассе погибли 8 бойцов.