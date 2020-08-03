Восемь бойцов ВСУ погибли в июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил. При этом за неделю с момента начала действия режима прекращения огня никто из военных Объединенных сил не пострадал от обстрелов.
Об этом сообщает оперативное командование «Восток» ВСУ, передает Zavtra.
«Эти парни навсегда вошли в историю Украины и навеки остались молодыми в памяти родных, друзей и знакомых. Вспомним имена и истории павших защитников Украины», — говорится в сообщении командования.
В июле 2020 в зоне ООС погибли:
Олег Шило,
Тарас Матвеев,
Евгений Чумаченко,
Дмитрий Красногрудь,
Ярослав Журавель,
Николай Илин (медик, который погиб, пытаясь вынести тело погибшего бойца ВСУ),
Василий Кравченко,
Артем Козий.
«Цензор.нет» опубликовал видео в память о павших героях.
Как сообщалось ранее, пенсионеры, которые проживают на оккупированных территориях, месяцами не могут получить свои выплаты. Причина: карантин, введенный из-за пандемии COVID-19 — пересечь блокпосты сейчас почти невозможно.