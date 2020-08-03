Вакцина от COVID-19, которая будет на все 100% защищать, может не появиться.

Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Zavtra.

«Ряд вакцин проходит третий этап клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент „серебряной пули“ нет и может никогда не появиться», — сказал он.

Тедрос Аданом Гебереисус отмечает, что подавление вспышек заболевания пока что сводится к основам общественного здравоохранения и борьбе с распространением болезней. Он также предостерегает страны от поспешной отмены карантина.

Глава ВОЗ напомнил руководствам государств о необходимости обеспечивать тестирование на COVID-19, изоляцию и лечение заболевших, выявление контактных лиц, а гражданам — соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.

Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко ранее рассказал, сколько украинцев получат вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он также сообщал, что вакцина от коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине может появиться только весной 2021 года, стоить она будет около 1000 гривен.