В Монастырском районе Тернопольской области складывается опасная ситуация с COVID-19. В частности, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в этом регионе составляет 983 случая на 100 тыс. населения (в среднем по Украине этот показатель составляет 189,5 больных на 100 тыс. населения).

Об этом в Facebook сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш, передает Zavtra.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра, по состоянию на 3 августа интенсивный показатель заболеваемости в области составляет 298 случаев на 100 тыс. населения.

Кроме Монастырского района, уровень заболеваемости превышает областной в Кременецком (670 случаев), Шумском (691), Лановецком (445), Тернопольском (310) районах и в Тернополе (378,9).

За последнюю неделю больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Бережанском, Бучацком, Збаражском, Монастырском, Тернопольском, Чертковском районах и Тернополе.

Продолжают болеть 1256 человек. Из них 167 находятся на стационарном лечении. 38 пациентов – в тяжелом состоянии.

Больше все заполнены Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи, Збаражская, Чертковская и Монастырская райбольницы, а также областной фтизиопульмонологический центр.

Загруженность кроватей составляет 36,9%.

Вспышка COVID-19 зафиксирована в одесской мэрии — диагноз коронавирусная инфекция подтвердили сразу у двух заместителей мэра Геннадия Труханова.

Карантин в Украине продлили до 31 августа, поделив страну на 4 эпидемиологические зоны, однако Луцк отказывается находится в «красной зоне».

Несмотря на решение городского совета, Укрзализныця отменяет остановки поездов дальнего следования в Луцке, а также Тернополе.