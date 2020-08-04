С начала пандемии COVID-19 в Украине резко увеличилось количество безработных, при этом сократилось количество предлагаемых вакансий.

По данным Государственного центра занятости, по состоянию на 3 августа в Украине статус безработного имеют 506 тысяч человек. В том числе, с начала действия карантина этот статус получили 395 тысяч человек.

58% всех безработных — это женщины (295 тысяч). Мужчин — 211 тысяч (42%).

В основном безработными стали украинцы до 35 лет (31%), от 35 до 45 лет (29%), от 45 до 55 лет (26%) и в возрасте свыше 55 лет (14%). 51% из всех безработных имеют высшее образование, 32% — профессионально-техническое образование, 17% — общее среднее образование.

Наибольшим спросом на рынке труда в этом году пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше спрос на профессионалов — инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.

Ранее в инфляционному отчете Нацбанка Украины за июль говорилось, что уровень безработицы в Украине составит 10% к концу 2020 года. При этом согласно предыдущему прогнозу, количество «будущих» безработных выросло еще на 0,5%.