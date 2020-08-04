Боевики три раза нарушили режим тишины на Донбассе за 4 августа.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает Zavtra.

Так, террористы стреляли из гранатомета у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.

«На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали», – говорится в сообщении.

К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ не зафиксировано.

В то же время, на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь 26 гражданам Украины.

А во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса, подразделения ГСЧС обнаружили 134 неизвестных взрывчатых предмета.

Ранее мы сообщали, что в течении 7 дней с момента начала действия режима прекращения огня никто из военных Объединенных сил не пострадал на Донбассе от обстрелов.

Также мы рассказывали, что восемь бойцов ВСУ погибли в июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил.