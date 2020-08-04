Цены на арбузы в Украине резко подскочили — в начале августа оптовые цены эту ягоду колеблются в пределах 4-6 грн/кг, что является максимумом для последних 5 лет.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, передает Интерфакс-Украина.

Зверева напоминает, что год назад арбузы продавали по 1,5-2 грн/кг. По ее словам, высокие цены объясняются в первую очередь неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на созревание арбузов:

«Из-за увеличения предложения на рынке цены на «полосатую ягоду» опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года».

Она также добавила, что низкие температуры воздуха в течение мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов:

«Те фермеры, которые, несмотря на прохладную погоду (минимальные ночные температуры воздуха в мае фиксировались в пределах 4-7 °С), все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно».

Как сообщалось ранее, ночной тариф на свет может существенно подорожать. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предложила установить цену на уровне стоимости ресурса в дневное время – с 959 до 2048 грн/МВт-ч.

«Нафтогаз Украины» объявил о повышении цен на природный газ для промышленности. Изменение цен произойдет уже в августе 2020 года.