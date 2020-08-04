Федеральное бюро расследований США устроило обыски в офисах агентства по недвижимости «Optima Management Group», которое связано с одиозным украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает издание «Cleveland.com«.

Как стало известно, офисы агентства в Кливленде и Майами представители ФБР обыскивали по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, в том и числе и в отмывании денег в США.

В настоящее время власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием Коломойского.

Издание отмечает, что Коломойский является руководителем крупной украинской бизнес-компании Privat Group, а руководители компании также входят в состав Optima.

Компания Коломойского «Chaim Schochet» является одним из совладельцев «Optima Management Group», которая владеет различными объектами недвижимости в Штатах, включая офисный One Cleveland Center, один из высочайших небоскребов Кливленда. А офис агентства Optima находится в Майами.

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