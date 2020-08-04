Главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко рекомендует украинцам сделать прививку от гриппа перед началом эпидемиологического сезона. По его словам, вакцинация от гриппа не поможет на все 100% избежать инфицирования SARS-CoV-2, но обезопасит от двойного заражения этими вирусами.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, передает Zavtra.

Ляшко обратил внимание на ситуацию в Бразилии (где сейчас календарная зима) и Мексике (самый проблемный климат тут летом — свирепствуют циклоны, ураганы и дожди). В связи с этим в этих странах продолжается эпидемиологический сезон заболеваний гриппом и ОРВИ. Кроме того, на фоне этого происходит и значительное увеличение случаев COVID-19. Отметим, Бразилия сейчас занимает второе место по заболеваемости и смертности от COVID-19 (94 665 пациентов умерли, заболели 2 750 318 человек). В Мексике также усугубляется ситуация.

«Мы призываем всех вакцинироваться от гриппа для того, чтобы исключить возможность, когда человек одновременно будет инфицироваться и гриппом, и коронавирусом. Для того, чтобы уменьшить загруженность системы здравоохранения», – подчеркнул главный санврач.

По его словам, своевременная профилактика позволит украинцам меньше страдать от простудных заболеваний. Люди, которые сделают прививку, не будут болеть гриппом, у которого достаточно схожие симптомы с коронавирусной болезнью.

«Это наш вклад в сдерживание, уменьшение количества случаев инфекционных болезней, которые будут фиксироваться во время сезонного эпидемического роста гриппа и гриппоподобных заболеваний, в том числе и коронавируса, который у нас случается с октября по апрель», – подытожил Ляшко.