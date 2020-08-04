Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Как пишет пишет DW, эту идею он озвучил на встрече с членами делегации 3 августа.

Это заявление подтвердил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Кроме того, Кравчук предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе. Он убежден, что украинское общество должно «больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах».

Ранее Леонид Кравчук отмечал, что хочет привлечь США к переговорам, но в перспективе, поскольку у Соединенных Штатов сейчас существуют свои проблемы, в частности, подготовка к выборам президента и пандемия коронавируса.

Кравчук также предлагает оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей особую систему управления.