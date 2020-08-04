Леонид Кравчук заявил, что Украине не будет отказываться от формулы Штаймайера, однако существуют некоторые сложности с ее имплементцией.

Об этом новый глава делегации Украины на переговорах в Минске Леонид Кравчук в рассказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Никогда мы не отказывались — ни президент Зеленский, ни дипломаты — мы не отказывались от формулы Штайнмайера», — заверил он.

При этом Кравчук добавил, что стоит лишь вопрос о ее корректном внедрении.

«Другой вопрос, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения «формулы» в реальную жизнь», — отметил он.

В то же время Кравчук выступил против фиксации положений минских соглашений в Конституции Украины.

«Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция — это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы», — сказал Кравчук.

Он считает, что вопросы Донбасса и договоренностей в Минске «касаются повседневной экономической, социальной работы», поэтому должны существовать в ежедневной повестке, а не «записываться в Конституцию».

Ранее мы сообщали, что Кравчук хочет привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе.

А также, новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.