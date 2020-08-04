Путин намерен за два месяца максимально продвинуться в минском формате в сторону «сдачи национальных интересов Украины».

Такое мнение выразил ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай в эфире телеканала Obozrevatel TV.

«Россияне спешат. Они хотят, чтобы мы в течение двух месяцев максимально продвинулись по минской Трехсторонней контактной группе в направлении сдачи суверенитета Украины и всевозможных антиукраинских инициатив», – сказал он.

По его мнению, руководьству Кремля крайне необходимо закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции Украины. Также Путин все еще надеется на проведение местных выборов на оккупированных территориях, «хотя это уже невозможно по украинскому законодательству».

По прогнозам Гая, Кремль будет продолжать давить на Украину, в частности, в формате Трехсторонней контактной группы.

Волонтер считает, что россияне всегда согласовывают ту кандидатуру главы украинской делегации в ТКГ, которая выгодна им.

Ранее мы рассказывали о том, что военнослужащие ВСУ на Донбассе не воспринимают решение об очередном перемирии на оккупированной территории.

Тем временем, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин будет участвовать в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.