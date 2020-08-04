Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Украину в ходе своего обращения к гражданам, которое прошло сегодня, 4 августа.

Трансляцию обращения в YouTube вело Общественное телевидение страны. В частности, глава государства раскритиковал земельную реформу.

Так, Лукашенко заявил, что в Беларуси никогда не прибегнут к приватизации земель сельскохозяйственного назначения, а в качестве негативного примера привел Украину.

«Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?» — заявил Лукашенко.

Кроме того, глава государства сравнил и демографическую ситуацию стран-соседей.

«За 30 лет независимости население соседней Украины сократилось на 20%. Минус 10 млн человек. Литвы — на 25% человек, почти минус миллион, Латвии — на 30%, минус 800 тысяч. У нас население тоже сократилось, но всего лишь на 8%», — сказал Лукашенко .

Вспомнил в своей речи Лукашенко и о войне на Донбассе, отметив, что Беларусь осталсь «последним спокойным звеном в центре Евразии».

«Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии, иных стран, позволяющих себе независимую, свободолюбивую политику. Да и на постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов: Приднестровье, кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину», — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится с 4 по 8 августа.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко обвинил Россию в попытке скрыть отправку в Беларусь 200 боевиков российской частной военной компании «Вагнера».