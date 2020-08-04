Укрзализныця уволила ряд сотрудников после нападения на ведущую Анастасию Луговую в поезде Киев-Мариуполь.

Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Будет уволен проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер резерва проводников вагонного депо и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

В Укрзализныци также сообщили, что провели дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем, а также установили жесткий контроль по соблюдению ими должностных обязанностей.

Как сообщалось ранее, нападение и попытка изнасилования ведущей Анастасии Луговой в поезде Киев-Мариуполь получила продолжение в сети — украинцы запустили флешмоб, призывая не молчать. Многие девушки делятся своими историями о том, что переживали в поездах. Украинцы призывают также вернуть полицию сопровождения.

На днях Неля Погребицкая, которая стала жертвой изнасилования экс-полицейскими из Кагарлыка, рассказала о том, что происходило в ту роковую ночь и что в ее жизни происходит сейчас.

Фотограф из Полтавской области обвиняется в изнасиловании 9-летней девочки из Сумской области.