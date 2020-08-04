Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин будет участвовать в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Фокин сообщил в комментарии изданию «ГОРДОН». По словам первого премьера Украины, такое решение далось ему нелегко.

«На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским», – заявил Фокин.

Предложение участвовать в работе ТКГ Фокину озвучил глава ОП Андрей Ермак, который пригласил их принять участие в этом вместе с Кравчуком.

«Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась», – рассказал Фокин.

Также Фокин высказал готовность посещать оккупированные районы «ЛДНР» для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

Как мы уже сообщали, новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Тем временем, Польша, Литва и Украина создали новый формат трехстороннего сотрудничества – «Люблинский треугольник».