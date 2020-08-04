В Украине зафиксировали 1061 новый случай COVID-19. Всего в стране с начала пандемии диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 74 219 случаях.
Как передает Zavtra, данные приводит карта СНБО.
Выздоровели уже 40 тысяч 613 человек (+737).
Умерли 1 764 человек (+26).
COVID-19 в Украине — статистка по областям:
В Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях, а также Киеве за сутки зафиксировано свыше 100 случаев.
Винницкая область — 2848 (+33)
Волынская область — 4008 (+59)
Днепропетровская область — 1459 (+21)
Донецкая область — 903 (+5)
Житомирская область — 1967 (+19)
Закарпатская область — 5384 (+66)
Запорожская область — 851 (+5)
Ивано-Франковская область — 5041 (+127)
Кировоградская область — 711 (0)
м. Киев — 8662 (+108)
Киевская область — 3877 (32)
Львовская область — 10067 (+146)
Луганская область — 130 (+2)
Николаевская область — 648 (+6)
Одесская область — 3545 (+63)
Полтавская область — 466 (+7)
Ровенская область — 6355 (+85)
Сумская область — 560 (+19)
Тернопольская область — 3121 (+8)
Харьковская область — 4093 (+143)
Херсонская область — 230 (0)
Хмельницкая область — 1200 (+11)
Черновицкая область — 6229 (+86)
Черкасская область — 955 (+1)
Черниговская область — 909 (+9)
18 миллионов 282 тысяч 208 человек заболели COVID-19 с начала пандемии по всему миру. Умерли от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений 693 тысячи 694 человека.
Вакцина от COVID-19, которая будет на все 100% защищать, может не появиться. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус,