В Украине зафиксировали 1061 новый случай COVID-19. Всего в стране с начала пандемии диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 74 219 случаях.

Как передает Zavtra, данные приводит карта СНБО.

Выздоровели уже 40 тысяч 613 человек (+737).

Умерли 1 764 человек (+26).

COVID-19 в Украине — статистка по областям:

В Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях, а также Киеве за сутки зафиксировано свыше 100 случаев.

Винницкая область — 2848 (+33)

Волынская область — 4008 (+59)

Днепропетровская область — 1459 (+21)

Донецкая область — 903 (+5)

Житомирская область — 1967 (+19)

Закарпатская область — 5384 (+66)

Запорожская область — 851 (+5)

Ивано-Франковская область — 5041 (+127)

Кировоградская область — 711 (0)

м. Киев — 8662 (+108)

Киевская область — 3877 (32)

Львовская область — 10067 (+146)

Луганская область — 130 (+2)

Николаевская область — 648 (+6)

Одесская область — 3545 (+63)

Полтавская область — 466 (+7)

Ровенская область — 6355 (+85)

Сумская область — 560 (+19)

Тернопольская область — 3121 (+8)

Харьковская область — 4093 (+143)

Херсонская область — 230 (0)

Хмельницкая область — 1200 (+11)

Черновицкая область — 6229 (+86)

Черкасская область — 955 (+1)

Черниговская область — 909 (+9)

18 миллионов 282 тысяч 208 человек заболели COVID-19 с начала пандемии по всему миру. Умерли от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений 693 тысячи 694 человека.

Вакцина от COVID-19, которая будет на все 100% защищать, может не появиться. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус,