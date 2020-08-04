5 августа православная церковь чтит Почаевскую икону Божией Матери, а по народному календарю отмечается Тихона Бессонника.

Zavtra рассказывает, что нельзя делать 5 августа, а также какие народные приметы и традиции приняты в этот день.

День Почаевской иконы Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь нашей Церкви. Она известна всему православному миру: ее чтут в Украине, в Боснии, Сербии, Болгарии, Германии, США и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят христиане и других исповеданий.

Трофима Бессонника 5 августа

5 августа православные чтут память мученика Трофима. В народе день получил название Трофим Бессоник, потому что с раннего утра и до позднего вечера крестьяне трудились и занимались сельскохозяйственными работами.

Также согласно народным поверьям, в начале августа над полями летали духи полей – Полудницы, которых древние представляли их в виде юных дев с длинными светлыми волосами, одетыми в белые платья.

Они якобы могли наслать на человека галлюцинации, обморок и солнечный удар.

Также к этому времени поспевали различные лесные ягоды. Дети, молодежь и взрослые, которые не были задействованы в полевых работах, отправлялись за малиной и калиной, поэтому Трофимов день также называют Калинники-Малинники.

Приметы 5 августа:

Появление вечером тумана, который стелется по земле, предвещает хорошую погоду.

Звезды ярко мерцают на рассвете — через пару дней начнутся дожди.

Сова кричит — на холод.

Утренняя заря скоро потухает — будет сильный ветер.

Что нельзя делать 5 августа:

Не рекомендуется в этот день долго залеживаться в постели. В противном случае удачи в делах можно не ждать.

Нельзя находиться в поле и на огороде во второй половине дня. Считается, что над землей в это время летают духи, которые могут наслать на человека галлюцинации и даже обморок.

Нельзя есть калину в сыром виде, иначе можно накликать ссору с любимым человеком.

Также запрещается рубить ветки калины. Это принесёт в дом несчастье.

Одиноким парням нельзя ходить в лес. В этот день там водят хороводы русалки, которые могут напустить на странника лихорадку.

Как мы уже рассказывали ранее, ежегодно в августе православные отмечают три больших праздника — три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда и как правильно отметить три Спаса в 2020 году?