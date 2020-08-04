Появились важные подробности о девушке, которая устроила самосожжение возле храма в Запорожье.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области сообщили, что погибшей оказалась местная жительница 24-х лет, передает Obozrevatel.

Там подчеркнули, что девушка подожгла себя сама, а происшествие было квалифицировано как самоубийство.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Вознесеновского отделения полиции во главе с руководством. Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Запорожья 1996 года рождения», – говорится в сообщении.

По данному факту дело внесено в Единый реестр досудебных расследований. В частности, по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «самоубийство».

В настоящее время проводится досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как мы рассказывали ранее — в Запорожье возле римско-католического храма «Собора Бога Отца Милосердия» нашли обгоревшее тело молодой девушки.