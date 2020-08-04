В Украину 5 августа вернется аномально жаркая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

В среду воздух в Украине прогреется в среднем до +27 +32 градуса. Погода в основном будет солнечной и ясной, но не на всех регионах страны.

В западные области Украины придет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди.

Ночью осадки и грозы будут ожидаются достаточно сильными, однако днем осадки уменьшатся. В дождливых областях температура воздуха 5 августа будет ниже, до + 22 + 26 градусов.

В Тернопольской области и Хмельницкой — без существенных осадков. В Киеве же 5 августа будет солнечно и жарко, температура около 30 градусов тепла.

Мы уже рассказывали, какой погода будет в Украине в августе. Последний месяц лета обещает быть очень жарким и засушливым.