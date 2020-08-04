В Печерском районе Киева неадекватная соседка отравила семью с двумя маленькими детьми блинами, в которые подлила моющее вещество.

Об этом 4 августа написала пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на своей странице в Facebook, передает Zavtra.

Трагический инцидент произошел вечером, 3 августа, в Печерском районе столицы.

«Семья с двумя детьми 3 и 6 лет отравилась, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество», – говорится в посте.

Как сообщили медики, которые прибыли на место ЧП, пострадавших не пришлось госпитализировать, но «те блины семья запомнит надолго».