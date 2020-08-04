Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в красной зоне для высадки пассажиров.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Громадське.

«Мне кажется надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логики и я надеюсь, что завтра на в правительстве такие изменения в постановления сделают», — говорит Криклий.

По словам министра, когда поезд приближается к красной зоне и высадки — посадки пассажиров не будет — то нужно предупреждать заранее.

Вчера, 3 августа, в Тернополе пассажиры устроили бунт из-за того, что остановку поезда отменили. Это произошло после того, как Тернополь попал в «красную зону» .

Ранее мы сообщали, что в Тернополе выразили несогласие с постановлением Кабмина об отнесении города к «красной» зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.

Напомним, вчера Укрзализныця отменила остановки поездов дальнего следования в Луцке, а также Тернополе.