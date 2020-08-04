В Украине намерены ужесточить ответственность за домашнее насилие.

Как сообщает замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, в Верховной раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3908-1.

Законом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

«Предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему… С метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в трудном положении», — подчеркнула нардеп.

Политик отметила и важное нововведение, прописанное в законе — дела о домашнем насилии предлагают рассматривать без присутствия самих обидчиков. Поскольку обидчики часто пытаются спрятаться от следствия, что сильно усложняет скорое принятие решения о наказании.

Ранее в Украине предложили увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз: в ВР внесли соответствующий законопроект №3908.

Как мы уже рассказывали ранее, нападение и попытка изнасилования ведущей Анастасии Луговой в поезде Киев-Мариуполь получила продолжение в сети — украинцы запустили флешмоб, призывая не молчать.

Многие девушки делятся своими историями о том, что переживали в поездах. Украинцы призывают также вернуть полицию сопровождения.