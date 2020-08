В столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв в районе порта.

Как сообщает Telegram-канал Navideovidno, взрывной волной повреждены магазины и жилые дома, передает Zavtra.

Над местом взрыва видно пламя и столб дыма. В результате пострадали сотни человек, известно о не менее 10 погибших.

В окнах близлежащих зданий разбиты стекла, слетели с петель двери, разрушены крыши и перекрытия.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

— Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020