В Ивано-Франковске заканчиваются места в больницах — так, в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице уже нет свободных мест в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявила глава управления здравоохранения Мария Бойко, передает Zavtra.

«По состоянию на сегодняшнее утро находятся в Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы 294 пациентов с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены», — сказала Бойко.

Сейчас в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находится по девять человек с тяжелым течением болезни, а на аппаратах ИВЛ — двое.

Ранее мы рассказывали о том, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рекомендует украинцам сделать прививку от гриппа перед началом эпидемиологического сезона.

По его словам, вакцинация от гриппа не поможет на все 100% избежать инфицирования SARS-CoV-2, но обезопасит от двойного заражения этими вирусами.