В Киеве правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования Самооборона Крыма.
Об этом сообщает заместитель начальника главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе Сергей Пантелеев, передает Сегодня.
Как стало известно, задержанный является гражданином Украины.
В 2014 году он вместе с другими боевиками Самообороны Крыма «работал» на блокпосту на восточном въезде в Ялту.
Подозреваемый незаконно проверял документы граждан и обыскивал их автомобили. В дальнейшем он занимал должности в незаконно созданных органах власти на полуострове.
А в 2016 году задержанный получил медаль За возвращение Крыма. При обысках по месту жительства боевика полицейские изъяли вещи и документы, доказывающие его противоправную деятельность.
Среди документов был также и российский военный билет.
Ранее, пророссийские боевики на Донбассе опубликовали фейковое видео с якобы разоблаченным тайником оружия «украинских диверсантов».
Тем временем, задержанным в Беларуси 33 боевикам ПВК Вагнера избрали меру пресечения в виде содержания под арестом.