В Киеве правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования Самооборона Крыма.

Об этом сообщает заместитель начальника главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе Сергей Пантелеев, передает Сегодня.

Как стало известно, задержанный является гражданином Украины.

В 2014 году он вместе с другими боевиками Самообороны Крыма «работал» на блокпосту на восточном въезде в Ялту.

Подозреваемый незаконно проверял документы граждан и обыскивал их автомобили. В дальнейшем он занимал должности в незаконно созданных органах власти на полуострове.

А в 2016 году задержанный получил медаль За возвращение Крыма. При обысках по месту жительства боевика полицейские изъяли вещи и документы, доказывающие его противоправную деятельность.

Среди документов был также и российский военный билет.

Ранее, пророссийские боевики на Донбассе опубликовали фейковое видео с якобы разоблаченным тайником оружия «украинских диверсантов».

Тем временем, задержанным в Беларуси 33 боевикам ПВК Вагнера избрали меру пресечения в виде содержания под арестом.